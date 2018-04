"La deuda de no ganar un Mundial la tenemos con nosotros mismos, no con la gente"

El astro de la Selección argentina Lionel Messi reconoció que el grupo tiene una "deuda" por no haber obtenido el Mundial Brasil 2014 y resaltó que fue "muy duro" ver a la Copa al lado.

El futbolista del Barcelona dijo que "se está yendo una generación importante" e hizo hincapié en "aprovechar los días previos para llegar con todo a Rusia".

Embed #MessixFOX: "La gente demuestra que tiene ganas de que Argentina salga campeón"



"Sería extraordinario cerrar todo con un Mundial" pic.twitter.com/FEAT9bzS8B — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 26 de marzo de 2018

"No fue una Eliminatoria normal y no pudimos compartir tanto por la situación. Sentimos que es ahora o nunca, que debemos aprovechar esta chance", expresó en una entrevista concedida a Fox Sports.

"La deuda la tenemos con nosotros mismos, a la gente no le debemos nada. Llegamos a tres finales y no se dio porque Dios no quiso. Queremos sacarnos la espina y conseguir el objetivo", comentó.

Embed #MessixFOX: "Cuando renuncié a la Selección, pensé que no iba a jugar más con Argentina"



Sin embargo, agregó: "Cuando volví, me arrepentí de haber renunciado. Hasta me dio vergüenza" pic.twitter.com/siXaLa4Bhj — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 26 de marzo de 2018

Embed #MessixFOX: "La gente pudo haber pensado que era 'humo' pero en ese momento lo sentí así" pic.twitter.com/Qg4jYYaSGD — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 26 de marzo de 2018

Sobre la final perdida ante Alemania en Brasil, sostuvo que "si hubiésemos sido campeones del mundo, nos cambiaba todo a todos".

Acerca de la foto en la que se lo observa en el Maracaná, mirando de cerca de la Copa del Mundo sin poder levantarla, Messi dijo: "Es muy dura porque estábamos a nada de levantarla, tranquilamente podríamos haber ganado las tres finales".

messi2.jpg

Lo mejor de Messi en Fox:

Embed #MessixFOX: "Es una verdad lo que dijo Dybala, en la Juventus juega en la misma posición que yo"



"Pensé muchas veces cómo hubiese sido si éramos campeones del mundo" pic.twitter.com/3APH7rVXpv — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 26 de marzo de 2018

Embed EL MENSAJE DE MESSI PARA RUGGERI#MessixFOX: "La verdad que éramos poquito ahí en Ecuador. Todo el que sume y quier lo mejor para la Selección es bienvenido y más el Cabezón con lo que es para la Argentina". pic.twitter.com/erQR2b1BzP — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 26 de marzo de 2018

Embed #MessixFOX: "Tengo ganas de que llegue la nena"



"Como papá soy lo que aprendí en mi casa"



"Thiago me vuelve loco, está todo el día con el fútbol y la Play" pic.twitter.com/hFBVM3dk0W — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 26 de marzo de 2018

Embed #MessixFOX: "Tengo grupo de WhatsApp y de amigos como cualquiera"



Además: "Prefiero acompañar al asador que hacer el asado" pic.twitter.com/VOdP1fkrXp — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 26 de marzo de 2018