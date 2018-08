La dolorosa confesión de Serena Williams

El 31 de julio último, Serena Williams sufrió la peor derrota en sus 23 años como tenista profesional. Ganó apenas un game y perdió 6-1 y 6-0 ante la británica Johanna Konta por el Abierto de San José. Ahora, en una entrevista con la revista Time, la estadounidense de 36 años reveló qué le había ocurrido aquel día.

Diez minutos antes de salir al court, la menor de las tenistas Williams se enteró vía Instagram que el asesino de su hermanastra Yetunde Price había salido de la cárcel. Robert Edward Maxfield quedó liberado bajo fianza a principios de año, tras cumplir 13 de los 15 años de la condena. Yetunde, que tenía tres hijos, era fruto de una relación previa de Oracene, la madre de las Williams, y murió en 2003 tras ser alcanzada por una bala perdida en medio de un tiroteo callejero entre bandas.

"No podía levantar el espíritu. Mi hermana no volverá a estar con nosotros, es injusto que no la podamos abrazar más. Tenía muchas cosas en la cabeza en ese momento. Quiero perdonar, sé que lo haré, pero no él aún no he llegado a ese nivel", afirmó Serena sobre el shock que sufrió en ese momento.





Fuente: A24.com