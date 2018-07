"La elección del entrenador de Argentina no puede ser un cabildo abierto"

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, se refirió a la elección del próximo entrenador de Argentina aunque explicó que "no debe ser un cabildo abierto", descreyendo así de la idea de consultar a todos los directivos del fútbol argentino.





"El dirigente tiene la culpa de lo que pasó en el Mundial. La elección del próximo entrenador de la Selección Argentina no debe ser un cabildo abierto porque así no te pones de acuerdo nunca", explicó en diálogo con No Todo Pasa.





Asimismo, si bien aseguró que "los clubes deben involucrarse y ayudar", también sostuvo que "hay que escuchar a los entrenadores de experiencia que han pasado" por la Selección.





Finalmente, le dedicó un párrafo aparte a Lionel Messi, a quien cree que "hay que darle las herramientas para que sea el salto de calidad y no esperar a que nos salve".