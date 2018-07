La esposa del jugador de Boca al Bailando

Después de la polvareda que levantó la salida de Mauro Zárate de Vélez para jugar en Boca , ahora la exposición mediática apunta a su mujer: Natalie Weber fue confirmada para el Bailando por un Sueño 2018.

Sin embargo, el delantero no estaba del todo contento con que su esposa regresara a un programa con tanta exposición.

La modelo, luego de asegurar que estará en el ciclo que conduce Tinelli, contó en el programa Flor de Tarde cuál fue la reacción de Mauro: "Cuando le conté que me habían convocado, sin titubear me dijo que les diga que no. Vinimos a vivir al país y pensé si él va a trabajar, yo también".

El certamen televisivo comenzaría el próximo lunes 6 de agosto.

