La FIFA evalúa limitar los mercados de pases

Gianni Infantino, Presidente de la entidad que maneja los destinos del fútbol internacional, confirmó que buscan reducir la cantidad de fichajes que puede realizar un equipo. Incluso, analiza establecer un máximo de jugadores que pueden conformar un plantel.





En una entrevista con "La Gazzetta Dello Sport", el primer mandatario de la FIFA aseguró que pretende realizar varias modificaciones para los próximos mercados de pases. No solamente en el número de jugadores que podría fichar cada club , sino también en el tiempo que duran los recesos.





En cuanto al mercado de diciembre, verano en Sudamérica e invierno en Europa, Infantino expresó que "se ha transformado, ya que estaba pensado para poder reparar problemas en algunas plantillas en forma de lesiones u otros contratiempos, no para rehacer el equipo como sucede, muchas veces, ahora". A esto, agregó: "no me gusta ver que un jugador que hace la primera fase de una competición con un equipo y la segunda con otro".





Gianni Infantino, además, habló de un posible "límite salarial" producto de la gran inversión de los clubes en fichajes. "El 80% de los gastos de los clubes van al mercado y a los salarios, demasiado. El tope salarial es difícil, pero se podría pensar en un el techo, un máximo número de contrataciones, basado en los ingresos generales del equipo, para hacer que el sistema sea más sostenible. Implantar un impuesto de lujo, sin olvidar que lo más efectivo son las medidas deportivas, como los jugadores locales, cultivados en el vivero".