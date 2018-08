La frase de Cristiano Ronaldo que explicaría su salida del Real Madrid

Que Cristiano Ronaldo no estaba a gusto en Real Madrid era vox populi. El delantero portugués sentía que no recibía el reconocimiento que merece (pedía cobrar igual que Lionel Messi o Neymar) y los encontronazos con Florentino Pérez cada vez eran más frecuentes. Además, parte de la afición lo miraba con recelo pese a ser el goleador histórico de la institución.

En una entrevista con el canal de televisión de Juventus, el delantero portugués dejó entrever los motivos de su salida rumbo a Turín y por qué eligió continuar su carrera en la Serie A con la Vecchia Signora.

"Me siento genial, todo ha ido muy bien desde mi llegada, con el recibimiento de los fans y de toda la gente del club. Me siento feliz y contento de estar aquí".

Según la prensa española, cuando el futbolista fue consultado sobre sus sensaciones tras arribar a un nuevo equipo, le habría enviado una indirecta a la Casa Blanca. "Este club es diferente, todas las personas son muy amables, también los aficionados, son como una familia, eso lo he sentido desde el principio, lo agradezco y quiero hacerles felices", esbozó CR7.





Aunque no fue determinante, Cristiano Ronaldo afirmó que la ovación que recibió por parte de Juventus tras marcarle un gol de chilena influyó para aceptar el desafío de mudarse al Calcio. "Los pequeños detalles como ese son importantes en las grandes decisiones", sentenció.





"Que todo el estadio me aplauda fue increíble. Me sorprendió y me hizo tener más cariño a la Juventus desde entonces", reafirmó el fichaje más caro en la historia de la Serie A.





Para concluir, se refirió a lo motivado que se encuentra para afrontar esta nueva etapa en su carrera: "Espero adaptarme muy rápido, pero no estoy preocupado. Esto es un desafío para mí y me encantan los retos".