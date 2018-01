La guerra botinera ardió las redes

, Yanina Latorre y Alejandra Maglietti se dijeron de todo a través de las redes sociales. La panelista de "Los Ángeles de la Mañana" volvió a burlarse de la integrante de " En los últimos díasse dijeron de todo a través de las redes sociales. La panelista de "" volvió a burlarse de la integrante de " Bendita " y ésta le respondió.

Embed Los beckham marginales arrancaron el el año garchando pic.twitter.com/52b0ZYAAT4 — Yanina Latorre (@yanilatorre) 13 de enero de 2018 Embed Lo mejor de que me critiques es leer los comentarios que te pone la gente . No tienen desperdicio, léelos que te vas a cagar de risa! — alejandra maglietti (@alemaglietti) 13 de enero de 2018 Embed FIN. Si te ofendiste, jodete #pasandorevista2018 — Yanina Latorre (@yanilatorre) 13 de enero de 2018

El portal PrimiciasYa se contactó con Maglietti, que realizó su descargo sobre este ida y vuelta: "No tengo nada que hablar con Yanina, ya está, le contesté con humor porque hizo un comentario y ella dice que fue con humor. Hice lo mismo sobre varios chistes que hizo sobre mí y sobre Jonás a lo largo de mucho tiempo". El portalse contactó con, que realizó su descargo sobre este ida y vuelta:





"Un día me cansé y le contesté... Si no quiere que le conteste o dice que no estoy a su altura, que no hable de mí y punto. No inicié nada, no hice chistes sobre su persona. Ella lo hizo conmigo. Que no hable de mí y listo, tampoco es tan difícil", finalizó Alejandra.





