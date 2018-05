La hinchada de Boca coreó su nombre y se emocionó hasta las lágrimas

Abandonó la cancha en medio de una ovación de los hinchas de Boca . Cristian Pavón fue muy importante en el triunfo sobre Unión , y también lo fue a lo largo de todo el campeonato convirtiéndose en un jugador clave para el equipo.





"Casi me largo a llorar, porque la verdad que te ovacione toda la gente es porque algo estás haciendo bien. Estoy agradecido a ellos. Mis compañeros me hacen jugar así. Meten, corren, juegan. Siempre intentamos, y siempre me encuentran", afirmó el delantero al final del triunfo en la Bombonera.

Al analizar brevemente el partido, explicó que "era difícil, se tiraban muy atrás. Pero intentamos jugar siempre. En el primer tiempo tuvimos la mía que dio en el travesaño, y en el segundo bueno, las de los goles de Wanchope".

Sobre su convocatoria a la Selección, señaló que "como dije antes, yo siempre trato de hacer lo mejor para Boca. Si me toca ir lo haré con todas las ganas del mundo".

Pavón dio las asistencias en los dos goles de Boca:

Nereo Fernández le atajó un tremendo remate: