La Lepra quiere cosechar de a tres frente a Agropecuario

Después del receso por las elecciones vuelve el fútbol al Bautista Gargantini. La Lepra recibirá este viernes a uno de los equipos recién ascendidos, Agropecuario de Carlos Casares, de la provincia de Buenos Aires.



Independiente Rivadavia tiene la gran posibilidad de resarcirse de su última actuación, en la que cayó como visitante de Juventud Unida de Gualeguaychú.



Para este partido, Pepe Romero decidió poner en el campo de juego a Gastón González, que debutará en la temporada. El volante, una de las piezas claves para conservar la categoría en el torneo anterior, estará marcando el lado derecho de la mitad de cancha en lugar de Franco Negri.



Pero no será el único cambio que está pensando el entrenador para esta noche, porque también volvería al equipo Matías Abelairas por la izquierda en lugar de Lautaro Disanto. Además quedaron concentrados Pablo Adasme, Luciano Sánchez, Alejandro Rébola, Disanto, Franco Piergiácomi, Eial Strahman, Negri, Federico Guerra. Uno de ellos quedará fuera del banco de los suplentes.



Mientras, Agropecuario se adaptó rápido a la divisional y viene de ganarle como local Ferro por 2 a 0 y solo perdió un partido de los cuatro jugados y ya cumplió con la fecha libre.



El equipo es comandado por el experimentado técnico José María Bianco (ex Arsenal, Unión SF, entre otros) y cuenta con el ex Tomba Agustín Díaz y el ex Lobo Martín Prost en el plantel.



El Chaucha realizaría una sola variante con el ingreso de Fernando Piñero por Juan Tejera en la defensa de los Sojeros.



La Lepra intentará mantener su larga racha sin perder en la Catedral, donde lleva trece presentaciones sin perder, con cinco victorias y ocho empates, una de las tres mejores en el fútbol argentino detrás de San Miguel (26) en la Primera B Metropolitana y su rival de esta noche, Agropecuario

(15).



Probables formaciones

Independiente Rivadavia: Cristian Aracena, Julián Navas, Juan M. Barrera, Sergio Rodríguez, Mauro Maidana, Gastón González, Juan Manuel Cobo, Matías Abelairas, Mauro Cerutti, Kevin Gissi y José Méndez. DT José Romero

Agropecuario: Germán Salort, Eduardo Casais, Mauricio Romero, Fernando Piñero, Enzo Díaz, Exequiel Narese, Agustín Díaz, Juan P. Manzocco, Andrés Alderete, Cristian Barinaga y Cristian Llama. DT José María Bianco.



Estadio Bautista Gargantini

Árbitro Julio Barraza

Hora 21.30