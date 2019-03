La lista de Scaloni puede venir con sorpresas

El periodista de TNT Sports, Hernán Castillo aseguró que "la lista la va a dar entre viernes a la noche y sábado" pensando en los dos amistosos que se disputarán durante la fecha FIFA de marzo. "Messi va a estar en la lista, más allá de que algunos dudan. Posiblemente juegue un solo partido, que sea el de Madrid, y ni siquiera vaya a Marruecos", indicó.

"Sergio Agüero y Sergio Romero no van a estar en la lista y Mauro Icardi tampoco porque no quieren un conflicto con el Inter: se está yendo, le sacaron la capitanía, no está jugando y tiene que solucionar esta cuestión. De los histórico, el que vuelve es Di María", afirmó, quien además aseguró que "Messi no solo va a jugar este partido, sino que también la Copa América".

"Esteban Andrada y Franco Armani, arqueros de Boca y River respectivamente, tendrán un lugar", mientras que la sorpresa será el tercer arquero: "La sorpresa está entre Gazzaniga -arquero del Tottenham- y Walter Benítez, el arquero del Niza, que podría ser convocado", concluyó.