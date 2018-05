La lista ya está lista: se conocen los 23 de Sampaoli para Rusia

Falta menos de un mes y Rusia 2018 ya se está jugando. Sampaoli terminará con el misterio que tanto les gusta descubrir a los periodistas deportivos. Ahora sí no habrá más lugar para jugar a ser directores técnicos. Se conocerá una nómina con un marcado acento santafesino.

A la cabeza de todos aparece Lionel Messi. También estarán Franco Armani, de Casilda; Javier Mascherano, de San Lorenzo, y los rosarinos Banega, Lo Celso, Di María y a último momento se sumó Ansaldi.

Así como Ansaldi entró por la ventana, el que se quedó abajo del avión para volar a tierras moscovitas es Nahuel Guzmán, otro ex Newell's. Sampaoli ya tiene decidido que los tres arqueros sean Sergio Romero, Franco Armani y Willy Caballero. Una injusticia para el Patón. No había motivos evidentes para dejarlo afuera del Mundial , pero la realidad es que el nivel superlativo de Armani modificó los parámetros de la elección final. Tal como adelantó Ovación en la edición del sábado, Armani viajará a Rusia con chances de atajar, aunque Sampaoli no cree conveniente sacar de un plumazo a un histórico del grupo como Sergio Romero.