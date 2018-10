La mujer de CR7 sorprende con su cambio de look

La pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, sorprendió en las redes sociales con un cambio de look. La modelo subió una foto a su Instagram mostrando su nuevo color de pelo.

"Me volví loca... Me he teñido de rubio", anunció la bella morocha con la imagen que da fe de ello. Inmediatamente sus numerosos seguidores la elogiaron.

Pero más tarde, volvió a publicar en la misma red social una foto donde sale morocha y puso: "Probando nuevos looks en el mundo virtual. Qué os parece? Rubia o morena? Dulces sueños...".

Lo cierto que rubia o morocha todo lo queda bien, ¿a vos cuál te gusta?