La mujer que dirigirá Santiago Morning es furor en Chile

La chilena Paula Navarro, de 45 años, en un hecho histórico, se convertirá a partir de la semana próxima en la primera directora técnica mujer de un equipo masculino de su país, el Santiago Morning de la Primera B chilena.Según informaron, Navarro asumirá la conducción del plantel "microbusero" luego de varios torneos dirigiendo al elenco femenino de ese club del sur de Chile."Paula lleva muchos años dirigiendo. Hay entrenadores masculinos que dirigen en el femenino. Ella tiene todas las posibilidades", expresó Miguel Nasur, presidente del club.Además, Nasur recalcó que la candidata "ha peleado todos los campeonatos últimamente, es entrenador, no hay por qué quitarle méritos".En una entrevista de la semana pasada con La Tercera, Paula Navarro confirmó sentirse preparada porque "tengo una vasta experiencia. Hice cursos afuera, en el Barcelona, en el Athletic y toda mi trayectoria en el Fútbol Joven y Femenino me avala".De esta manera, Paula Navarro (45 años) llegaría a reemplazar a un histórico del club, Hernán 'Clavito' Godoy, cuyo vínculo terminó y no fue renovado.