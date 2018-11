La novela de la Superfinal tendrá un nuevo capítulo en Paraguay

La novela de la Superfinal de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors tendrá un nuevo capítulo este martes en la sede la Conmebol, en Paraguay, donde el presidente Alejandro Domínguez recibirá a los mandatarios de ambos clubes.

La reunión fue programada para las 10 en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol en la ciudad paraguaya de Luque, a 15 kilómetros de Asunción.

En simultáneo, el Tribunal de Disciplina también se reunirá para estudiar la presentación que realizó el domingo Boca Juniors, sustentada en los artículos 8 y 18 del reglamento.

Uno refiere a la responsabilidad del club local, en este caso River, de la "seguridad y el orden tanto en el interior como en las inmediaciones del estadio", mientras que el otro indica las sanciones que podría recibir el club "Millonario", donde se destaca la "descalificación".

De este tema estarán encargados el paraguayo Eduardo Gross Brown, presidente del Tribunal, el venezolano Amarilis Belisario, vicepresidente, y otros dos miembros, el chileno Cristóbal Valdés y el brasileño Antonio Carlos Meccia.

El argentino Diego Pirota está excusado de votar, ya que no puede intervenir en casos de clubes compatriotas.

"Mi responsabilidad es ajustarme al reglamento, por más que no esté de acuerdo. Los partidos se ganan y se pierden adentro de la cancha, sigo pensando eso, pero los socios e hinchas me hicieron llegar que teníamos que hacer el reclamo", aseguró Daniel Angelici pasada la medianoche del domingo en declaraciones a canal Trece.

El dirigente también le respondió a su par riverplatense, Rodolfo D'Onofrio, quien en diálogo con América TV había asegurado que en caso de que Boca sea declarado campeón sería "una vergüenza absoluta y una traición".

"Que D'Onofrio diga lo que quiera. Yo estoy seguro de que no filtré la carta que firmamos solo tres personas", apuntó Angelici en referencia al documento que rubricaron junto con Alejandro Domínguez, calificada como "un pacto de caballeros".

"Lo que más me molesta de todo esto es que llegué al hotel y ya estaba en todos los medios. Dijimos que era un pacto de caballeros y me puso a la gente de Boca en contra", afirmó Angelici.

Todo este episodio revivió la puja entre los dos clubes más populares de la Argentina, que se recrudeció luego de la descalificación de Boca de la Copa Libertadores 2015 por la agresión de un hincha con gas pimienta a los jugadores de River, en la revancha de los octavos de final.

"Vamos a ir con el mismo reglamento que nos aplicaron a nosotros en 2015. No me gustó que D'Onofrio haya entrado a la cancha aquella vez porque no tenía nada que hacer. Además, fueron a la Conmebol sin estar citados y Boca fue descalificado", recordó el titular "Xeneize".