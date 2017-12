La nueva joya del surf argentino es hija de un conocido músico

Cocó Cianciarulo, la hija del músico Flavio Cianciarulo, bajista de los Fabulosos Cadillacs, ganó con apenas 13 años el Quiksilver & Roxy Open, la primera fecha del circuito argentino de surf, que se disputó en Mar del Plata.

Cocó Cianciarulo demostró ser una de las gemas de la nueva camada del surf al imponerse entre las mujeres en la primera fecha del flamante Argentina Surf Tour, torneo top de dos días que tuvo lugar en el balneario marplatense de Honu Beach.

coco.jpg

En la final, con 8.53 puntos, Cocó superó a Lucía Indurain (6,93), Josefina Ané (5.83) y Catalina Merceré (5.27), todas más grandes y experimentadas.

"Que haya heredado mi pasión por los deportes de tabla me emociona", expresó el bajista de Los Fabulosos Cadillacs, quien incentivó a Cocó a que empiece con el skate (como sus hermanos mayores) y luego el surf desde muy chiquita. Incluso Cianciarulo, embajador cultural de Quiksilver, escribió un libro sobre el deporte: Surfer Calavera.

coco2.jpg

"Estoy muy feliz, siempre es lindo ganar y más si en frente están las mejores surfistas del país", dijo la campeona, que vive en Mar del Plata con su familia.

"Nos radicamos acá porque eso me permite estar con mis hijos, disfrutando de lo mismo. Yo puedo salir simplemente a patear (con el skate) o estar flotando en el agua con la tabla y soy feliz porque miro alrededor y siento que comparto el mejor tiempo con ellos. Es una bendición espiritual, un regalo de la vida", explicó el bajista de los Cadillacs.

En hombres se impuso Lucas Santamaría, quien en 2018 buscará clasificarse a los Juegos Olímpicos 2020. "Ganar me pone muy feliz porque desde el 2013 que no se me daba. Fue clave sentirme muy tranquilo y enfocado, conectado con la playa y las olas", dijo Santamaría, quien venció en la final a Tomás López Moreno (12.5 a 9.4 puntos) y en la semi a Lele Usuna (15.33 a 11.53), quien corre a nivel internacional.