¿La pelea del año? Matthysse aceptó el reto y quiere pelear con Pacquiao

El flamante campeón mundial wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el chubutense Lucas Matthysse, aceptó este viernes públicamente el desafío que el filipino Manny Pacquiao le había realizado para combatir en abril o mayo próximos."Ojalá se me dé esta pelea", publicó el argentino en su cuenta de Instagram, acompañado de una foto montada en la que se lo ve cara a cara con el multicampeón asiático, que viene de perder el cinturón welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el pasado 2 de julio frente al australiano Jeff Horn.Mathysse había expresado su deseo minutos después de noquear al tailandés Tewa Kiram en Los Ángeles, el pasado 29 de enero, lo que le valió el título AMB.Esta semana, en declaraciones en su país, Pacquiao -de 39 años- le dio el visto bueno y no dudó en elegir a su próximo rival."Quiero a Matthysse, esta es la pelea que me gusta. Es una pelea que a los fanáticos también les gustaría ver. Podría pelear en abril o en mayo", afirmó el "Pac-Man" filipino, quien desde 2013 a esta parte se subió apenas siete veces al cuadrilátero.Por eso quiere una pelea fuerte para cerrar su extensa y victoriosa trayectoria, que cuenta con 59 triunfos y sólo siete derrotas, además de seis títulos mundiales en categorías diferentes: mosca, supergallo, superpluma, ligero, wélter y superwélter.La carrera del argentino, nacido en Trelew hace 35 años, tiene un récord de 39 triunfos (36 KO) y cuatro derrotas, lo que denota su capacidad de noqueo.Es cierto que tuvo dos grandes chances de dar el salto de calidad y se quedó en las puertas de la gloria, cuando perdió por puntos ante el estadounidense Danny García y por nocaut con el ucraniano Viktor Postol.Ahora, ante Pacquiao, podría llegar su momento de gloria en el boxeo internacional.