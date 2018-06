La recopilación más emocionante de festejos argentinos la hicieron en España

La locura que desató el gol de Marcos Rojo cuando el partido ante Nigeria se diluía fue tal que provocó informes en varios lugares del mundo. Con la proliferación de cámaras de seguridad, en los celulares y en cada rincón de las ciudades, el compilado muestra insólitos festejos en escuelas, parques, centros comerciales.

Mirada española de la clasificación de Argentina



Las imágenes muestran las locas celebraciones en el fan fest de Moscú, en San Petesburgoen Barcelona -"la cuna Messiana" como la llaman en el video-, hasta la Antártida, en Buenos Aires, en un colegio, una farmacia, un cine, una tienda de ropa, una empresa internacional, un programa de televisión.

"La fiebre albiceleste no entiende de fronteras, solo de pasión", relata el locutor de la TV del diario deportivo AS azorado ante tamaño sentimiento. Muestra de que el fútbol no es sólo un deporte.