La rubia tuvo que salir a aclarar los tantos por la foto "jugada"

Alejandra Maglietti

Jonás Gutiérrez

Instagram

"No estoy embarazada, no se si ve, pero la malla es suelta, estar relajada me encanta, quizás antes me ponían una micro bikini y bla bla, hoy priorizo mi comodidad. Y me encanta!!", expresó la rubia.





Muchos de sus seguidores ya la estaban felicitando por esta aparente noticia y Ale se encargó de desmentirlo.





