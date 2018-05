La Selección de vóleibol tiene nuevo DT

voley1.jpg

Marcelo Méndez, ex entrenador de River y actual multicampeón con el Sada Cruzeiro de Brasil, será el próximo entrenador de la seleccionado argentino masculina de vóleibol a partir de la temporada 2019, en reemplazo de Julio Velasco.Méndez, el técnico más ganador a nivel de clubes en el mundo, con el Sada Cruzeiro de Brasil, llegó este sábado a un acuerdo con la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) para encarar un proyecto de seis años que incluirá parte del ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020 y ciclo completo rumbo a los Juegos Olímpicos 2024.Méndez, quien ocupará el lugar de Julio Velasco (se irá al Modena italiano después del Mundial de Italia en septiembre), será entrenador part-time, ya que seguirá al frente del equipo más ganador de la historia de la Superliga de Brasil."Esperé toda mi vida este desafío. Todo entrenador quiere dirigir a la Selección de su país alguna vez. Fue una trayectoria para lograr los méritos para llegar a esta oportunidad y ahora siento una gran responsabilidad mantener a la Argentina siempre en lo más alto del vóley mundial", expresó Méndez, de 53 años, que lleva nueve temporadas en Sada Cruzeiro y 31 títulos en 35 finales.Con Sada Cruzeiro, donde esta temporada contó con el armador argentino Nicolás Uirarte, Méndez se consagró tricampeón Mundial de Clubes (2016, 2015 y 2013), pentacampeón Sudamericano (2018, 2017, 2016, 2014 y 2012) y hexampeón de la Superliga brasileña (2017/2018, 2016/17, 2015/16, 2014/15, 2013/14 y 2011/12), entre otros logros.El "Cabezón", ex entrenador de River Plate, Son Amar Palma de España, Selección de España y Montes Claros de Brasil, puso relevancia en la rapidez del acuerdo: "No somos dos partes, somos un grupo que está dispuesto a luchar por nuestro vóley y que quiere lo mejor para el deporte. Cuando los objetivos coinciden con tanta claridad, es muy fácil llegar a un acuerdo".El presidente de la Federación, Juan Antonio Gutiérrez, explicó a través de un comunicado oficial que "la FeVA se movilizó rápidamente para dar certeza, en todos los ámbitos, de continuidad en el desarrollo. Una vez que se oficializó la decisión personal de Velasco, y una vez que informamos nuestro proyecto a todo el Consejo Directivo, nos movimos rápidamente para iniciar contacto con Méndez"."La coincidencia de intereses fue contundente. Creemos haber cumplido no sólo con la mejor opción para el vóley argentino, sino también con el deseo de la inmensa mayoría del movimiento de nuestro deporte. Méndez goza del prestigio de sus resultados, de los desafíos asumidos en su carrera y de su conducta como entrenador, por eso queremos que conduzca nuestro proyecto por los próximos 6 años", enfatizó Gutiérrez, quien aseguró que recibió el apoyo del ENARD y de la Secretaría de Deportes de la Nación.Méndez, que comenzará a delinear su staff técnico para toda la rama masculina en los próximos meses, concluyó que "representar al país es un sueño en sí mismo. Quiero aportar para mejorar a los jugadores y al deporte con mi experiencia y, sobre todo, llegar a representar al país en los Juegos Olímpicos".El seleccionado argentino jugará desde este viernes la Volleyball Nations League, durante cinco semanas con 15 partidos en cinco sedes distintas. El objetivo de este año para el plantel de Velasco será el Mundial de Italia/Bulgaria, entre el 9 y el 30 de septiembre. Después de ese desafio, Velasco dejará de ser el DT de la Selección para asumir en Módena, equipo de la A1 italiana. Méndez asumirá el cargo en 2019.