La sorprendente respuesta de Tevez sobre si River es el mejor

Carlos Tevez habló desde el set de filmación de la serie que retratará su vida, en Fuerte Apache, y sus declaraciones dejaron mucha tela para cortar.

"No me gusta el fútbol. Si pasan Barcelona-Real Madrid y en otro canal hay un torneo de golf, miro golf. Nunca fui el fanático de mirar partidos. A mí me gusta jugar, tener la pelota entre los pies", sostuvo el Apache. Al ser consultado sobre si River es el que más juega, Carlitos aclaró: "No sé porque no miro partidos, aunque está claro que River es un buen equipo".

Sobre una posible final de Copa Libertadores ante el Millonario, Tevez fue cauteloso: "No puedo pensar en eso porque sería faltarle el respeto a Palmeiras. Para ganar la semifinal tenemos que estar al 100 por ciento porque se va a definir en los errores. Ganar la Libertadores con el club que amás es la mejor sensación que se puede tener como futbolista".

Embed "Hace una semana que vengo a Fuerte Apache todos los días por mi serie. Ya me saque como 300 fotos, siempre con los mismos, jajajaja", un #Tevez auténtico y feliz, siempre cerca de los chicos.#Apache#Boca pic.twitter.com/M8ULk08lk1 — Pablo Lisotto (@plisotto) 10 de octubre de 2018

Además, el 32 de Boca elogió a Marcelo Gallardo: "Lo respeto porque es un gran ídolo de River. Los campeonatos que ganó hablan por sí solos. Todo lo que se dice lo tiene bien ganado: Gallardo ha demostrado que es un gran técnico".