La tarde fue de Los Leones

Leones y Leonas terminaron con sabores distintos sus respectivas presentaciones en una nueva fecha de Pro League, en Buenos Aires, en la jornada en la que ambos enfrentaron a Holanda. Es que los chicos se impusieron al subcampeón del mundo por 4 a 3 y las chicas cayeron ante las dueñas de esa corona mundial por 2 a 1. Ahora viajarán para ser visitantes en Asia y Oceanía y luego arribarán a Rosario (ver aparte).

El primer turno en el Cenard de Buenos Aires les correspondió a los caballeros. Y ahí los Leones sacaron a relucir el carácter mostrando las garras en momentos adversos. Es que tres veces estuvieron abajo en el marcador, corrieron de atrás y lo igualaron. En el último cuarto finalmente pudieron revertir esa tendencia y se quedaron con una victoria que cotiza alto.

El encuentro tuvo de todo, fue hablado, polémico, con muchos pedidos de video ref, en alta tensión como cuando juegan potencias. Incluso tenso también desde la efectividad. A la vuelta de la fecha de este torneo disputada en Córdoba, la primera del año en enero, cuando Argentina cayó ante Bélgica por 4 a 2, Gonzalo Peillat, arma fundamental del equipo, avisó que dejaría de ser parte, al menos transitoriamente por diferencias con el entrenador Germán Orozco, aunque el Acha calificó esa circunstancia como "acuerdo". Desde entonces Los Leones deben habituarse a no tener al jugador que prácticamente les garantizaba un gol por cada ejecución de córner corto a favor. Ayer se notó esa ausencia desde la jugada fija, pero consiguieron paliarla desde otro lugar.

La sucesión de goles y jugadas no dio descanso. A los 8' abrió el marcador Bjorn Kellerman; a los 13' lo igualó Matías Paredes; a los 14', de penal, marcó Jeroen Hertzberger. A los 31' lo empató Paredes de nuevo y otra vez tomó ventaja Holanda por intermedio de Hertzberger y el córner corto, a los 34'. El 3 a 3 a los 54' lo firmó Lucas Vila y el mismo Colo le dio el triunfo a Argentina a los 58'.

A continuación Las Leonas salieron a la cancha para enfrentar al temible campeón del mundo. Se pusieron en ventaja a los 13' gracias a un gol de córner corto de la especialista mendocina Silvina D'Elía, pero la alegría duró apenas cuatro minutos ya que lo empató Frederique Matla. A los 34', de corto, Pien Sanders, aumentó el marcador. Así y todo fue un buen partido de Las Leonas.

"La clave estuvo en la presión"

Matías Paredes fue la gran figura de Los Leones en la victoria ante Holanda. Contento por el resultado, pero también por el crecimiento que mostró el equipo tras un 2018 en que consiguieron mucho menos que lo que estaba en sus planes, enfrentó los micrófonos en Buenos Aires y analizó lo hecho ante el subcampeón del mundo: "En el partido ellos siempre fueron arriba pero en la última parte estuvimos bien y lo aprovechamos (...) En el último cuarto metimos mucha más presión y creo que ahí estuvo la clave del partido".

Tras correr siempre de atrás en el marcador, el triunfo se valora más. Por el rival y por las circunstancias. En este sentido, Paredes señaló: "Otra vez tenemos que volver a armarnos, tener buenos y malos partidos. Hoy se ganó, estamos contentos pero hay mucho que corregir".

El Nº 10 de Argentina también se refirió a la ausencia de Gonzalo Peillat, quien decidió dejar de vestir los colores nacionales por diferencias con el DT Germán Orozco. "El por decisión personal no quiere estar acá y hay que encontrar otras variantes, así que es normal que no tengamos la misma efectividad que teníamos antes. Hay que seguir trabajando. Cuando tenga cambio de opinión puede volver, esta es su casa y tiene las puertas abiertas". Peillat era no sólo la gran figura del equipo sino la garantía de gol desde el corto.

Sobre la caída de Las Leonas, la autora del gol argentino Silvina D'Elía opinó: "La diferencia quizás haya sido que ellas metieron los goles. Tuvimos muchísimas llegadas, de a ratos muchísimo control y muchos córners (...) Hay mucho que mejorar, estamos probando sistemas y queda mucho camino por recorrer (...) De las derrotas se sacan más cosas".

En breve juegan en Rosario

La próxima vez que Leonas y Leones sean locales en la Pro League, los albergará Rosario. El estadio Mundialista Luciana Aymar cobijará de nuevo al seleccionado femenino y por primera vez tendrá al masculino. Será desde el 31 de marzo. Ellas jugarán con China y ellos con España. Luego, el 6 de abril ambos enfrentarán a Gran Bretaña y el 13 a Nueva Zelanda.

Para recibir a los conjuntos nacionales, la Asociación de Hockey del Litoral encaró el compromiso de remozar muchos aspectos del estadio, entre ellos la carpeta sintética, que fue instalada totalmente nueva el año pasado. Todo ello posibilitado por el apoyo de la Municipalidad y el gobierno de Santa Fe, que hizo el principal aporte económico.

Entre el 10 y 21 de marzo los seleccionados jugarán como visitantes en la Pro League.