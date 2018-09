La tarjeta roja a Dedé por su choque contra Esteban Andrada en La Bombonera, en el partido que sostuvieron Boca y Cruzeiro, divide opiniones en el fútbol continental y esta vez el que tomó la palabra fue el ex árbitro Javier Castrilli, quien repudió la expulsión del defensor de Cruzeiro y calificó el accionar del juez Éber Aquino como "una burrada que ni siquiera era para amarilla", a pesar de la fractura en el maxilar inferior que sufrió el arquero mendocino, quee lo dejará dos meses afuera de las canchas.

castrilli.jpg

"No hubiese sacado la tarjeta roja, fue una burrada. Hay que saber diferenciar la decisión técnica de la disciplinaria para aclarar el panorama. El jugador no tuvo intención de poner en riesgo la integridad física del adversario. Ni siquiera era para tarjeta amarilla. Hay una mala lectura humana y no se le puede echar la culpa a la tecnología. La última palabra la tendría que tener el árbitro del VAR", declaró Castrilli en una comunicación telefónica con Sportia, programa de TyC Sports.

