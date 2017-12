La victoria más dramática y polémica que generó la polémica

La extenuada atleta estadounidense Chandler Self ganó el Maratón de Dallas 2017, en Texas, con la ayuda de la joven estudiante de 17 años Ariana Luterman, quien la socorrió en los metros finales.

La joven Luterman estaba haciendo un relevo y no dudó en ayudar a Chandler cruzar la meta, dando una lección de valores que no estuvo exenta de polémica.

atleta1.jpg

La polémica se despertó porque los atletas no pueden ser ayudados. Sin embargo, teniendo en cuenta que Self finalizó tres minutos por delante que sus seguidoras, los organizadores consideraron que la diferencia era suficiente como para no tomar en cuenta esta ayuda.

atleta2.jpg AP.

Las imágenes son épicas y abrieron la polémica:

