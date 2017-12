Lanús presentó un nuevo DT "con escuela"

Ezequiel Carboni, ex jugador del club, fue presentado como nuevo director técnico de Lanús en reemplazo de Jorge Almirón, de cara al partido del lunes a las 21.30 ante Chacarita Juniors, por la 12da. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol."Cuando dejé de jugar en el club me abrieron las puertas para dirigir categorías infantiles, después fui haciendo escuela, ascendí a divisiones inferiores, luego a la Reserva y finalmente llegué a Primera", describió Carboni en la rueda de prensa realizada en la sala de conferencias del estadio Néstor Díaz Pérez, junto con Nicolás Russo y Luis Chebel, presidente y vice, respectivamente."La verdad es que estoy muy contento, cumplí mi sueño, pero se dio demasiado rápido. No me imaginé dirigir en Primera a los 38 años", agregó."Tomo el equipo con la vara muy alta, por todo lo que logró Jorge Almirón. Ese reto no me asusta. Trataré de mejorar algunos aspectos, pocos, y mantendré la idea y el estilo de juego que impuso Almirón. Pregono el mismo fútbol", puntualizó Carboni."En los próximos días me reuniré con (Nicolás) Russo para hablar sobre el tema refuerzos. Igualmente, todo dependerá de quienes se vayan y quienes se queden. Llegarán algunos refuerzos y se sumarán un grupo de juveniles", reveló el flamante DT "granate".En relación con este tema, Russo aseguró que Lanús venderá "uno o dos jugadores, siempre y cuando sea en beneficio del club".Entre los jugadores que se irían figuran los arqueros Esteban Andrada y Fernando Monetti; los defensores Diego Braghieri y José Luis Gómez; y el mediocampista central Iván Marcone.