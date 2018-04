Las críticas no le afectan para nada

El delantero de River Lucas Pratto tomó natural las críticas que puede recibir y consideró que el Millonario "con los años aprendió a jugar estas competencias", a días de visitar a Independiente Santa Fe por la Libertadores.

En rueda de prensa luego de terminado el entrenamiento realizado en el predio que la institución tiene en Ezeiza, el "Oso" opinó que el duelo ante los colombianos "es definitorio porque con un buen resultado podemos clasificarnos".

"Sabemos que el grupo es parejo y difícil. Este año hay muchos equipos grandes en la copa. Tenemos que conseguir un resultado positivo. Con los años, River aprendió a jugar estas competencias y recuperó la mística que tuvo en otras épocas", manifestó Pratto.

Sobre su buen rendimiento en los últimos partidos, confesó estar "feliz porque a medida que sube el nivel colectivo, voy mejorando".

Consultado por las críticas que tuvo en su momento, fue claro: "Juego en River, siempre te van a observar. Yo trabajo para jugar mejor todos los partidos. Los critican a (Lionel) Messi y Cristiano (Ronaldo), no nos van a criticar a nosotros que somos jugadores del montón. No me afecta lo que digan".

Por último, reconoció que el hincha del club verá con buenos ojos una eliminación de la Copa de Boca, aunque marcó que los futbolistas "nos preocupamos por intentar clasificar nosotros".