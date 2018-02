Las Leonas, a puro detalle

Si algo marca la esencia (su esencia, entre tantas cosas), es que Las Leonas son todoterreno. Y ni el calor agobiante detiene la entrega. Rosario es un horno en esta época, cuando la humedad ahoga. Sin embargo, ayer el conjunto dirigido por Agustín Corradini entrenó en doble turno a la espera del inicio de la serie de test matches que afrontarán contra Inglaterra en el Estadio Luciana Aymar. Este año el Mundial de Londres, en julio, aparece con resaltador en el calendario y en busca de la mejor forma para ese momento el equipo sigue puliendo detalles. Entrena, se exige. Prueba, rota, arriesga y se detiene en el análisis. Las Leonas no quieren dejar aspectos librados al azar. Necesitan pulir sistemas tácticos, tomar experiencia. Entonces, parar es casi una utopía por estos días y en este año de compromisos infranqueables. Es que, además de Mundial, habrá Champions Trophy.

Ayer por la mañana, Las Leonas cumplieron con la primera práctica, especialmente bajo las órdenes del preparador físico Eduardo Pecci. Se movieron por espacio de dos horas y además entrenaron córner corto, uno de los aspectos de juego que más preocupa a su cuerpo técnico. Mejorar la efectividad es una de las premisas sobre las que está trabajando el equipo a partir de lo flojo que estuvo en el rubro en la última Liga Mundial y en busca de las mejores opciones para estos partidos ante el campeón olímpico. Nada menos.

Por la tarde y tras almuerzo y descanso correspondiente, el plantel se trasladó de nuevo al Estadio Mundialista para hacer más ejercicios y entrenar ataques en superioridad numérica.

La idea del DT es darle rodaje a todas las jugadoras que viajaron a Rosario (ver aparte) y que puedan sumar la mayor cantidad de minutos posible las más chicas. Eso, claro, no puede ser en detrimento de la búsqueda del mejor funcionamiento o equipo ideal que está pensando de cara al Mundial.

Inglaterra será probablemente el más duro de los rivales que Las Leonas enfrentarán como locales y en ese camino a Londres. Por lo tanto, la vara será alta y suficientemente exigente como para arrojar conclusiones de todo tipo. Un equipo que por naturaleza es superior a Argentina desde lo físico, que presiona siempre, que sabe a qué juega y que no le tiene miedo a los riesgos. Que, contrariamente a lo que ocurre hoy con Las Leonas, donde hace falta experiencia, tiene nombres de mucho peso: están en la ciudad Laura Unsworth, Nicola White y Alex Danson, por citar a las más experimentadas e influyentes. Danson tiene casi 300 partidos y salvo pocas excepciones, el resto de las jugadoras tiene al menos unos 50 encuentros encima. No sucede eso en Las Leonas, que eleva el promedio con dos o tres nombres propios pero tiene un plantel sumamente joven que necesita experiencia. A juzgar por los últimos resultados y torneos, lo que perdió, Argentina no lo perdió por falta de capacidad, sino quizás por inexperiencia. Muchas de estas jugadoras fueron campeonas del mundo Sub 21 en diciembre de 2016, en Chile, pero el paso al mayor es un cambio que se evidencia como tal.

No suena descabellado para nada entonces, en este contexto, que el DT haya pedido jugar la mayor cantidad de partidos posibles como locales antes del Mundial. Serán 21, inédito. Hace un par de semanas Argentina disputó seis con Bélgica en Buenos Aires (tres victorias, tres empates), afrontará estos cinco ante Inglaterra en Rosario (sólo uno no estará abierto al público en general, sino que concurrirán los chicos de escuelita de los equipos de la Asociación de Hockey del Litoral) y se enfrentarán luego ante Nueva Zelanda, otra vez en Buenos Aires, también en febrero. En junio, en Tucumán, cerrarán la preparación hacia la Copa del Mundo ante EEUU (en mayo deberán afrontar los Juegos Odesur).

En otro orden, esta noche se unirán al plantel Delfina Merino y María José Granatto, quienes el lunes fueron premiadas en Berlín por la Federación Internacional de Hockey. Merino recibió el premio a la mejor jugadora del mundo y Majo el mismo, pero en la categoría Sub 23. Un lujo.