Las Leonas tienen plantel para viajar a Oceanía

Tras los partidos jugados en el CeNARD, con victoria ante Alemania en shoots out y una ajustada derrota frente a Holanda (1-2), Carlos Retegui dio a conocer el plantel de 19 jugadoras de Las Leonas que se embarcarán en los primeros días de marzo con destino a Oceanía.

Auckland y Sydney serán las primeras paradas para las Leonas. El 10 de marzo, desde las 00.30 horas de nuestro país, Argentina se medirá ante Nueva Zelanda por la quinta fecha de la FIH Pro League, en tanto que el 16, desde las 3 am, cruzará ante Australia.

Cuatro días después, más precisamente el 21 de marzo y en el tercer destino para el conjunto albiceleste, será el turno de enfrentar a China (5 am).

Changzhou fue la ciudad elegida para albergar la sexta fecha del prestigioso y novedoso certamen internacional previo a que las Leonas vuelvan a presentarse en Argentina con tres fechas en Rosario (31/3 vs China, 6/4 vs Gran Bretaña y 13/4 vs Nueva Zelanda) y en Buenos Aires el 4 de mayo, ante Australia.

Jugadoras convocadas:

Belén Succi

Florencia Mutio

Silvina D'Elía

Lucina Von der Heyde

Sofía Toccalino

Valentina Costa Biondi

Victoria Zuloaga

Rosario Luchetti

Agustina Habif

Florencia Habif

Micaela Retegui

Celina Di Santo

Victoria Sauze

Carla Rebecchi

Delfina Merino

María Victoria Granatto

Eugenia Trinchinetti

Agustina Albertarrio

Julieta Jankunas