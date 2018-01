Las sorpresas de Gallardo en las lista de los concentrados

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, anticipó este viernes que el delantero Lucas Pratto, que el jueves se retiró de la práctica con una molestia, estará entre los concentrados para el encuentro del domingo ante Huracán como también el uruguayo Rodrigo Mora y Luciano Lollo, recuperados de distintas lesiones.

"Vamos a concentrar 19 jugadores. Estarán Pratto, Lollo y Mora", manifestó Gallardo en la conferencia de prensa post entrenamiento, en Ezeiza.

Gallardo no confirmó el equipo pero pondría a los mismos once que le ganaron 1-0 a Boca en el último superclásico amistoso en Mar del Plata, es decir: Germán Lux, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Marcelo Saracchi; Nacho Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez y Gonzalo 'Pity' Martínez; Ignacio Scocco y Rafael Santos Borré.

Embed #ElMásGrande2018 ⚪️????⚪️



Los 19 convocados para visitar a Huracán en la reanudación de la Superliga. pic.twitter.com/jAhEaqJM6y — River Plate (@CARPoficial) 26 de enero de 2018

Respecto de Mora, operado el 22 de junio de 2017 de una lesión atípica en el fémur, Gallardo expresó: "Nos dio mucha alegría porque sorprendió a todos cómo se recuperó. Tiene un físico privilegiado y volvió con normalidad, él está está contento y está en condiciones de tener una chance entre los concentrados".

"Que no haya llegado el quinto refuerzo no es tan complicado porque al sumarlo a Mora de este modo nos ayuda. Es un chico que nos dio mucho", dijo Gallardo sobre el delantero uruguayo.

Sobre la posible llegada Bruno Zuculini, el entrenador "millonario" comentó que se siente "muy conforme con los refuerzos. De los cinco que pensamos llegaron cuatro y estamos muy contentos con el plantel que armamos. Zuculini llegará la semana que viene cuando se resuelva todo. Ojalá que pueda viajar lo antes posible para poder tenerlo en los entrenamientos".

Para Gallardo, River "compró bien porque tiene salud económica y no está endeudado. El mercado no lo maneja uno, podemos opinar de valores y en el mundo los mercados están locos y hay cosas que no son normales, pero no lo manejamos nosotros y River compró porque queremos estar posicionados para ganar".

En referencia a Huracán, su rival del domingo (a las 19.30 en Parque Patricios, por la 13ra. fecha de la Superliga), Gallardo opinó que "es un equipo duro y como todo torneo que se inicia viene con expectativas para arrancar de la mejor manera, para ellos y para todos. Es un equipo práctico y como todos los equipos de (Gustavo) Alfaro sabe a qué juega".