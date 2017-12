Le bajaron el Pulgar a Almirón: no dirigirá Las Palmas por este motivo

Embed El comité de entrenadores de la RFEF deniega la inscripción de Almirón.

El entrenador Jorge Almirón, recientemente desvinculado de Lanús tras lograr el subcampeonato en la Copa Libertadores, finalmente no dirigirá a la Las Palmas, de la Liga española, debido a que no puede acreditar cinco años dirigiendo a equipos de primera división, informó este jueves la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)."El Comité de Entrenadores de la RFEF considera que Almirón no cumple con los requisitos mínimos exigibles para su capacitación como Primer Entrenador de un club de categoría nacional de España", dijo la entidad rectora del fútbol ibérico en un comunicado.La RFEF exige actualmente cinco los años de experiencia dirigiendo a equipos de primera división, a diferencia de los tres que requería con anterioridad.Según estipula el reglamento de la RFEF en su artículo 161, "los entrenadores que hayan obtenido su título en el extranjero, podrán actuar en equipos españoles siempre que estén en posesión del título equivalente nacional y hayan ejercido, como titulares, en equipos de la máxima categoría de asociaciones nacionales afiliadas a la FIFA, por tiempo no inferior a cinco años".En el mismo artículo precisa que la autorización para poder entrenar a un equipo de la primera división española la otorgará la RFEF, "previo informe del Comité Técnico de Entrenadores y aprobación por parte del Jira Panel de UEFA (un Consejo de destacados entrenadores europeos)".La RFEF le pidió Las Palmas que acredite que Almirón cumple ese requisito, sumando su experiencia tanto en Argentina como en México, "siempre como primer entrenador". Y en esto la indicación es muy precisa en que se trata de "cinco años naturales", es decir como una temporada completa en España, y que no valen haber participado parcialmente de alguna.En ese sentido Almirón, que es técnico desde 2009, fue entrenador en algunos equipos de segunda división como los Dorados de Sinaloa, en México, y Defensa y Justicia, en Argentina, mientras que en Veracruz de aquel país solamente estuvo al frente del equipo por siete partidos en 2010, y en Atlas de Guadalajara no fue técnico principal sino asistente de Juan Carlos Chávez durante la temporada 2011-2012.