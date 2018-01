Le devolvieron la tranquilidad al técnico de Boca

La posibilidad de que el delantero Cristian Pavón emigre de Boca justo en la previa del reinicio de la Superliga y la disputa de la Copa Libertadores quedó sepultada este lunes cuando su representante Fernando Hidalgo ratificó que se quedará, al menos, hasta el mercado de verano europeo.

Las palabras de Pavón -en la órbita del Arsenal de Inglaterra- sacudieron la previa del Superclásico ante River el domingo por la noche, más aún después de la derrota del "Xeneize" por 1-0, que coronó una semana caótica por los problemas con los colombianos Wilmar Barrios y Edwin Cardona.

"Como hoy es su cumpleaños, nos vamos a ver con la familia, y él hizo referencia a eso, a que iba a hablar con ellos sobre el futuro, porque como está concentrado no sabe lo que pasa", justificó Hidalgo, en declaraciones a TyC Sports.

"En el almuerzo charlaremos acerca de su futuro como puede hablar cualquier persona. Ni el grupo familiar ni nosotros no le estamos transmitiendo a Cristian ´llamó éste o no llamó´. Vamos a hablar de todo, de cómo se siente y seguramente va a salir ese tema para decirle la situación", agregó.

Y, enseguida, alejó los fantasmas: "Está todo claro que Cristian va a jugar la Copa Libertadores para Boca, no cambió absolutamente nada lo que fueron los argumentos de la renovación el año pasado".

Hidalgo sostuvo que "obviamente van a llegar ofertas" por Pavón, debido a su buen momento en una "institución muy grande que es Boca", pero aclaró que "es muy difícil que pase en este momento".

"Una erogación de semejante monto (la cláusula es de 37 millones de dólares) va a ser más posible en el mercado europeo de verano. Por ahora son todas especulaciones y no hay nada de cierto", explicó.

Antes de entrar al vestuario del estadio "José María Minella", el propio futbolista, que este domingo cumplió 22 años, admitió que después del Superclásico iba a sentarse a hablar con su representante y la familia para ver "qué es lo que pasa".

"Uno siempre da el máximo para que otros equipos te quieran. Ojalá se arregle. Yo en un momento dije que me iba a quedar pero bueno, todavía no sé nada. Prefiero jugar este partido y no estar enfocado en lo que pasa afuera", apuntó en forma textual.