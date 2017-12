Le devolvió la identidad

Tras la polémica eliminación de Huracán de San Rafael en las semifinales del Torneo Federal B, su entrenador, Sergio Busciglio, analizó lo sucedido, la campaña y contó acerca de su futuro.

"Armamos este grupo muy de abajo con mucha fuerza y energía. En un torneo como el que jugamos uno siempre quiere llegar a lo más alto, nosotros hicimos todo lo posible dentro de la cancha y lo que más vale de todo esto es que el grupo llegó lejos, que no conoció de lujos sino de gloria".

Añadió que "nunca dudamos, siempre fuimos a buscar los partidos y por eso llegamos a estas instancias importantes que Huracán y su gente necesitaban".

El DT también se refirió a la forma en la cual quedó afuera el Globo. "No tengo dudas que una derrota luchada como fue esta última y la de Del Bono valen mucho más que un triunfo como todos sabemos digitado, lamentablemente lo tengo que decir. Porque allá en San Juan vimos cosas muy raras, increíbles, difíciles de digerir. Y acá no nos cobraron un penal legítimo y el gol del Tanque (Ferreyra) no cobrado, con esos dos goles pasábamos a la final".

Dijo que "lo que me pasó acá en Huracán con los árbitros no me había pasado nunca. Eso nos termina rompiendo un trabajo de un año con mucho sacrificio y humildad. El club necesitaba pegar un salto y éste era el año, pero bueno, nos dejaron con las manos vacías".

El equipo se adaptó rápidamente al sistema y se sintió muy cómodo, mérito pura y exclusivamente del entrenador que al respecto señaló: "Encontré el funcionamiento, acá pasó lo mismo que en San Martín, jugaron de memoria, sabían el estilo, ir a buscar el partido, manejarlo por medio del juego, siempre con verticalidad hasta conseguir el gol. Huracán es un club grande y necesitaba esa identidad".

Tanto con Del Bono como en el último partido ante Peñarol, la hinchada azuloro ovacionó al DT rosarino, algo poco habitual en el Gigante de Pueblo Diamante.

"La verdad fue increíble, sentí algo inexplicable. Me puse feliz porque estaban mis hijos y mi mujer en la cancha. Esa ovación de la gente marcó un antes y un después", confesó.

Rosarino llegó para quedarse

Finalizado su vínculo con Huracán, Sergio Busciglio confirmó dos noticias muy importantes.

"Fuera del fútbol mi idea es invertir en San Rafael para quedarme a vivir, por lo pronto pienso quedarme a pasar unos días de vacaciones. En cuanto a mi profesión hay una oferta del exterior (Guatemala), pero todavía no tengo nada decidido".

Por último Sergio se refirió al plantel que condujo durante todos estos meses.

"Quiero agradecer a los jugadores ya que sin ellos los técnicos no somos nada. Acá ganó el grupo, gente muy especial que me respetó y siempre dejó todo, un equipo ganador dentro y fuera de la cancha. A los dirigentes con quienes tuvimos un trato excelente y a la gente que volvió a la cancha y nos apoyó desde el primer momento".

La era Busciglio, la más exitosa en Huracán desde que el club de avenida Mitre participa en el ahora denominado Torneo Federal B, comenzó con un triunfo y terminó de la misma manera. Un equipo que fue protagonista de principio a fin, que estuvo muy cerca de la gloria y "murió" de pie como los grandes.

Dos más

Gran campaña. Huracán durante su participación en el Torneo Federal B disputó 22 partidos con apenas dos derrotas. Una como local ante San Martín y frente a Peñarol de visitante.

Desafío. Entre el 19 y el 23 de enero se disputarán los partidos por la primera fase de la Copa Argentina, donde el Globo enfrentará a Peñarol de San Juan definiendo como local.