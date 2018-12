¿Le renuevan al Mellizo luego de la final?

El entrenador de Boca Guillermo Barros Schelotto , esquivó este viernes la respuesta sobre la renovación de su contrato que finaliza el 31 de diciembre próximo y afirmó que no sabe "si el resultado del domingo será determinante para seguir".





"No es el momento de hablar. Cualquiera que quiera hacer un análisis de mi gestión tendrá que revisar el rendimiento y el resultado del domingo. No sé si será determinante para seguir, pero no es momento de hablar de la renovación de mi contrato", sostuvo en conferencia de prensa en Madrid.





El Mellizo fue consultado sobre esta situación un par de días después que los dos principales directivos del Atlanta United de Estados Unidos estuvieron en Buenos Aires para juntarse con él, como principal candidato a suceder al argentino Gerardo Martino.





Darren Eales, presidente del club, y Carlos Bocanegra, director deportivo, estuvieron en Argentina con el objetivo de tener un cónclave con el entrenador de Boca, quien es el apuntado para suceder al Tata, según supo NA.