Leo Mayer brilló ante Fognini y está en cuartos del Argentina Open

El correntino Leonardo Mayer concretó su mejor actuación en el Argentina Open al instalarse en los cuartos de final merced a una excelente victoria sobre el italiano Fabio Fognini, cuarto cabeza de serie, por 6-3 y 6-3, en el partido que cerró la cuarta jornada en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.



El Yacaré Mayer, ubicado en el puesto 50 del ranking mundial de la ATP, brilló con luz propia ante Fognini (22) y lo eliminó en una hora y cuarto ante unas 3.500 personas que lo aplaudieron de pie en la cancha central del estadio ubicado en el barrio porteño de Palermo.



El correntino, de 30 años y campeón de la Copa Davis en 2016, se instaló por primera vez en su carrera entre los ocho mejores del certamen y jugará su próximo partido este viernes frente al talentoso francés Gael Monfils (43), quien previamente venció al serbio Dusan Lajovic (88) por 6-4 y 6-3.



El triunfo de "Leo" Mayer fue el primero de su carrera ante Fognini, con quien había perdido tres veces, en Stuttgart 2013, más Viña del Mar y Buenos Aires en 2014, y además sirvió para que el certamen tenga a cuatro argentinos entre los ocho mejores después de siete años, ya que habían avanzado a esa instancia el azuleño Federico Delbonis, el bahiense Guido Pella y el porteño Diego Schwartzman.



El torneo se había teñido de 'celeste y blanco' en cuartos de final en 2011, cuando llegaron a esa instancia el cordobés David Nalbandian, el misionero José Acasuso, el tandilense Juan Mónaco y Juan Ignacio Chela, quien luego perdió la final con el español Nicolás Almagro.



Mayer salió a jugar con un plan de juego definido y no se desanimó ni siquiera cuando el talentoso Fognini le quebró el saque y se adelantó 3-2 en el set inicial, que fue la única vez que estuvo en desventaja.



El correntino trazó un plan basado en la potencia de su primer saque (llegó a conectarlo a 220 kilómetros por hora) y jugar siempre tiros profundos para tenerlo al italiano dos metros detrás de la línea de fondo, así sus tiros no serían tan peligrosos.



El "Yacaré" estuvo implacable con su devolución y quebró el servicio de Fognini dos veces, primero para igualar 3-3 y luego para adelantarse 5-3, y cerró el set por 6-3 con un saque potente, imposible de responder.



En el segundo parcial, Fognini se mostró fastidioso, jugó un poco con el público que lo silbaba cuando hacia gestos ampulosos al árbitro o ante una jugada adversa.



No era la noche de Fognini, ni siquiera la semana, de hecho tuvo que salir a jugar con ropa prestada por el tenista argentino Andrea Collarini porque jamás le llegó su valija con el equipaje desde Italia.



Mayer seguía firme con su planteo y así logró otro quiebre (2-1) y continuó impactando 'misiles' de derecha que Fognini no atinaba a devolver.



El correntino, alentado por el público que lo tiene como uno de sus tenistas preferidos, seguramente por sus hazañas en la Davis, siguió castigando la pelota hasta que se puso 5-3 e ventaja, y luego llegó otro quiebre que le dio la victoria por 6-3 y lanzó el festejo que fue una suerte de desahogo por la tensión contenida.



Mayer inscribió su nombre entre los mejores del torneo junto al de Pella, Delbonis y el ·"Peque" Schwartzman, y los argentinos sueñan con volver a tener un campeón después de una década, desde que alzó el trofeo David Nalbandian en 2008 cuando venció en la final al misionero Acasuso.