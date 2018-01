Les dieron de baja

Los futbolistas Wilmar Barrios, Edwin Cardona y Frank Fabra finalmente no viajarán este miércoles a la ciudad de Mar del Plata para el encuentro en el cual Boca se medirá ante Aldosivi Los dos primeros jugadores fueron denunciados por dos mujeres que dicen haber sido golpeadas y amenazadas por ellos en un departamento en Puerto Madero yFabra, en tanto, estuvo en el lugar del hecho y será citado como testigo.Según trascendió el cuerpo técnico de Boca y el presidente de la entidad Daniel Angelici estarían muy molestos con los futbolistas mientras que quieren que se esclarezca el episodio para saber las medidas a tomar con Cardona y Barrios.En tanto, se supo que los referentes del plantel Fernando Gago, Pablo Pérez y Carlos Tevez les habrían pedido explicaciones sobre lo ocurrido el último fin de semana en Puerto Madero.En cuanto al equipo, Nahitan Nández iría por Barrios y Junior Benítez o Fernando Espinoza en lugar de Cardona, por lo cual Boca formaría con: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra, Nahitan Nández, Pablo Pérez, Cristian Pavón, Carlos Tevez, Junior Benítez o Fernando Espinoza y Ramón Abila.El abogado Miguel Ángel Pierri se presentó en nombre de los jugadores de Boca, dijo que aún no leyó la denuncia contra los futbolistas y dijo: "Vamos a ver lo que dicen ellas, pero sé lo que dicen mis clientes"."Ellos están a disposición de la justicia, a declarar y a contar los hechos tal cual fueron. Vamos a pedir que citen a las personas que estuvieron el sábado y domingo en ese departamento, a toda la gente que estaba en el lugar", manifestó.En diálogo con la prensa Pierri expresó: "Me llama la atención que las víctimas del supuesto hecho vuelven al lugar al día siguiente y la denuncia se hizo cinco días después".Previamente en declaraciones al programa Buena Gente que se emite por radio Provincia AM 1270, el abogado habló acerca de un audio en el cual uno de los involucrados le ofrece a una de las denunciantes un arreglo económico para que el escándalo no salga a la luz."No le doy ningún valor al audio que está circulando. Quiero aclarar que esa persona masculina no es Cardona y tampoco Barrios. Es fácil de comprobar. No tienen nada que ver las voces", explicó Pierri.Además indicó: "No tengo dudas: el hecho no existió. El edificio tiene cámaras registro de entradas y salidas, con hombres de seguridad en la puerta. Ellos no notaron nada anormal tampoco".Fuente: Ovación Mendoza