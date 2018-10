"Les diré a mis nietos que jugué con el mejor de la historia"

El delantero uruguayo Luis Suárez repasó su trayectoria y aseguró "tengo la posibilidad de contarle a mis hijos y a mis nietos que jugué con el mejor de la historia", en referencia a su compañero de equipo y amigo Lionel Messi

El futbolista del Barcelona, en diálogo con Jorge Valdano en "Universo Valdano", dijo estar encantado de sus éxitos y se siente un privilegiado.

"Es lo que quise, campeón de la Champions y una Liga. Estoy con los mejores del mundo y tengo la posibilidad de contarle a mis hijos y a mis nietos que jugué con el mejor de la historia", comentó el goleador.

suarez1.jpg

En otro orden recordó la sanción que sufrió en el Mundial Brasil 2014: "Fue muy doloroso y muy difícil a pesar que uno es consciente de que se equivocó, lo admití, lo asumí a los días porque no quería asumir la realidad".

Y agregó: "Lo que más me dolió fue cómo me trataron, me dijeron que me tenía que ir del Mundial, no me puedes suspender nueve o diez partidos, no entrar a ningún campo de fútbol..."

Pero para Lucho lo más difícil fue "decirle a mis hijos que me iba a entrenar y me iba con un equipo deportivo a correr".

"Era doloroso que me hija me preguntara por qué no estás jugando cuando estaba en el Barcelona", comentó.

Igualmente, para el uruguayo es una etapa superada: "Es una situación difícil que la digerí y fui hacia delante. Soy un privilegiado en revertir todas las situaciones que revertí".

Por último, habló de sus objetivos: "La verdad que ya he cumplido todos mis sueños, a nivel de selección he logrado muchísimas cosas, aunque el deseo de todo jugar y más con Uruguay es ganar un Mundial".