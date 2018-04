Lionel Messi y el Barcelona van por el primer trofeo de la temporada

El astro argentino Lionel Messi buscará este sábado su primer título del año con Barcelona, actual tricampeón y máximo ganador del certamen con 29 coronas, cuando se enfrente con Sevilla en la final de la Copa del Rey de España.El partido se jugará a partir de las 16.30 en el Estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid y contará con el arbitraje de Jesús Gil Manzano.Messi intentará dejar en el olvido la reciente e increíble eliminación en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, a manos de Roma de Italia, aunque para eso deberá obtener su sexta Copa del Rey.Y en caso de lograrla, el rosarino podría consumar el doblete en las próximas semanas, ya que lidera la Liga con 12 puntos de ventaja sobre Atlético de Madrid con 15 en juego.Enfrente estará Sevilla, con los argentinos Gabriel Mercado (ex River Plate), Éver Banega (ex Boca Juniors); Franco Vázquez (ex Belgrano de Córdoba) y Joaquín Correa (ex Estudiantes de La Plata), ganador del certamen en cinco oportunidades, la última en la temporada 2009-2010.En los antecedentes inmediatos, Barcelona le ganó a Sevilla la final en la temporada 2015-2016 por 2-0, en la prórroga, en el viejo estadio Vicente Calderón de Madrid.Si bien el Barsa es candidato por la jerarquía de su plantel y la historia del club, el equipo sevillano podría dar el batacazo.Es que en el último enfrentamiento, el 31 de marzo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla le ganaba con autoridad por 2-0, pero en los últimos dos minutos Barcelona se lo empató, justamente con un gol de Messi.Más allá de las estadísticas, seguramente el Estadio Wanda Metropolitano presentará un marco imponente con casi 70.000 hinchas.