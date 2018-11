¿Llega Cristian Pavón a la revancha con River?

En la conferencia de prensa luego del triunfo ante Patronato, el entrenador de Boca dejó en claro que es casi imposible que Cristian Pavón esté disponible para la revancha ante River, por la final de la Copa Libertadores . ¿Lo reemplazará Tevez? No dio ningún indicio.

"Hablé con el médico y es muy difícil que llegue", reconoció Guillermo Barros Schelotto.

"Su lesión les abre la posibilidad a algunos jugadores y vamos a trabajar en las variantes que podemos tener. Zárate, Cardona, Tevez, Espinoza, vamos a entrenar durante la semana y vamos a decidirlo el sábado o el viernes antes del partido", admitió el DT.

Y agregó: "Nosotros necesitamos en la cancha once tipos que corran todo el tiempo y si no puede hacer eso no va a jugar".