Matador. Bien puesto tiene el apodo Mario Alberto Kempes. Al campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978 le preguntaron si coincidía con Gonzalo Higuaín, quien había dicho que "esta camada puso la vara alta", y respondió: "Habrá que preguntarle a él, lo que quiso decir. Ahora llegar a las tres finales y perderlas tampoco es para sacar pecho. Cada uno saca las conclusiones que quiere. Las dos finales de la Copa América me importa cinco pepino. Las Copas Américas sirven para armar el equipo para llegar bien al mundial. Ahora si el dice que la vara esta alta por eso. El segundo no existe. Lo importante es ganar. A los dos años no se acuerda nadie si perdés".





Además, cuando en Radio Villa Trinidad le consultaron sobre el socio ideal para Messi, destacó: "Dybala dijo que jugar al lado de Messi es difícil y lo borraron. Hoy en día Messi, viene jugando con los mismos jugadores hace 10 años y hoy en día todavía no le han encontrado la sociedad, por eso Dybala tiene razón cuando dice que no es fácil jugar al lado de él. Hay cosas que no se pueden decir en voz alta. Dybala puede ser el jugador diferente que encuentre el desahogo para el mejor jugador del mundo. Ahora todo dependerá de Sampaoli".