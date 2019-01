¿Llegarán más refuerzos a River?

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, mostró prudencia y resaltó que no tiene la intención de "traer jugadores por traer" para reforzar a un plantel que debe afrontar la realización de lo que queda de la Superliga y de la Recopa Sudamericana ante Atlético Paranaense.

"No vamos a traer jugadores por traer. No es fácil este mercado (de pases). Evaluaremos las distintas alternativas porque las Ligas ya han comenzado en diferentes lugares", sostuvo el entrenador millonario, luego de que la entidad de Núñez sorteara exitosamente el primer ensayo de la pretemporada y venciera 1-0 a Nacional de Montevideo en Maldonado.

"No está cerrado el mercado ni mucho menos. Pero evaluaremos y esperaremos", remarcó el Muñeco.

Además, el defensor Jonatan Maidana fue tentado para unirse al Toluca de México y el atacante uruguayo Rodrigo Mora comunicó su decisión de abandonar la práctica del fútbol, a causa de sus continuos dolores en la cadera.

"Por (Jonatan) Maidana no hay nada confirmado. Sí está clara su postura de poder salir y así lo manifestó. Para mí es un jugador con el que tengo un vínculo muy fuerte y que me ha dado mucho", admitió el DT.

De cara al futuro, Gallardo consideró que el calendario pendiente "no es el ideal, pero lo vamos a sacar adelante".

"Se nos vienen cinco partidos seguidos, muy rápido. No tuvimos el tiempo para descansar y se nos hizo corto todo", agregó.

"Vamos a tener que manejar y sostener bien las cargas. Son muchos partidos. Tenemos un plantel corto, pero bien conformado. Con jugadores juveniles que irán ganando terreno de a poco", expresó Gallardo.

Por último, el técnico riverplatense se refirió a la llegada del zaguero central paraguayo Robert 'Sicario' Rojas, primer refuerzo confirmado, procedente de Guaraní.

"Robert Rojas es un defensor aguerrido y rápido. Tiene 22 años, aunque ya tiene tres de experiencia en Primera y varios partidos internacionales", aseguró.

Precisamente, el defensor paraguayo llegará en las próximas horas a Buenos Aires y, tras la revisación médica de rigor, firmará el contrato pertinente para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico 'millonario'.