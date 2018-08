Lo hicieron enojar al Mellizo

El director técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto , mostró su fastidio por la polémica en torno al centrodelantero de su equipo.

Tal como había hecho en la derrota frente a Estudiantes, Guillermo optó por poner a Mauro Zárate de "9", relegando al banco de los suplentes a Ramón Ábila y Darío Bedenetto, mientras que Carlos Tevez ni siquiera fue al banco.

Tras la igualdad sin goles frente a Huracán, las preguntas estuvieron enfocadas en esas decisiones tácticas, ante lo que el Mellizo negó que Zárate sea "un falso nueve" y pidió "no darle más vueltas" a la cuestión.

"Zárate es nueve, juega de nueve y es una posibilidad más para el puesto como también puede ser Benedetto, Wanchope o Tevez", explicó, al tiempo que pidió no comparar la situación con el planteo usado por Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia.

La referencia fue a la formación que el ex DT de la Selección dispuso ante Francia, día en que Lionel Messi jugó como "falso nueve".

"No es la misma situación que la del partido de Argentina contra Francia en el Mundial, no se puede comparar, con un partido que además Argentina perdió", agregó el entrenador boquense.

En cuanto a la ausencia de Tevez, Guillermo sostuvo que "no hay nada en particular" en la decisión de no concentrar al experimentado atacante y aseguró que se trató de "algo futbolístico".