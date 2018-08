Lo de la Selección fue "todo mentira"

Luego de su debut con gol en La Bombonera, Mauro Zárate afirmó que no decidió jugar en Boca por una promesa de convocatoria a la Selección argentina, sino que se trató de un desafío deportivo.

"La promesa fue sólo mediática, era todo mentira. Pero sí creo que el jugador que esté en un buen momento va a ser mirado y tenido en cuenta para la Selección, siempre van los mejores. Es cierto que hay una diferencia que es real entre rendir en Boca o River y el resto".

"Muchas de las decisiones que tomé fueron equivocadas, la primera fue haberme ido a Qatar cuando me fui. Esa decisión me alejó de la Selección. Después creo que hice las cosas muy bien como para ser llamado pero el llamado nunca llegó, y eso me dolió mucho".

"Me tomé mucho tiempo para pensar qué hacer con lo de Boca. Fue difícil, pero una vez que me decidí ya está, me metí al 100%. Me movilizó el desafío deportivo, es muy grande, muy lindo. Sabemos que tenemos un equipo que tiene que pelear, que ganar la Copa y el campeonato, y eso es muy motivante. Para tomar la decisión, para pasar lo que pasé, y también para hoy estar acá".





Fuente: A24.com