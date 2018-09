¿Lo lesionaron a propósito?

Alexis Rolín, defensor de Nacional con pasado en Boca, afirmó con absoluta sinceridad que su equipo buscó provocarle la lesión a Nicolás Blandi en el partido ante San Lorenzo

El capitán del Ciclón abandonó el campo a los 37 minutos del primer tiempo y luego se confirmó que sufrió una distensión en el recto anterior de la pierna derecha.

"Blandi no estaba en el mejor estado físico y nosotros lo sabíamos. El tema, lógicamente con lealtad, era ir fuerte para provocar lo que terminó pasando. A este nivel cuando no está al 100 por ciento es difícil jugar 90 minutos", afirmó en el programa "A fondo" de AM 1010.