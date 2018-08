"Lo llamaré y le pediré disculpas"

El presidente de Boca Daniel Angelici señaló que le pedirá disculpas al mandatario de River Rodolfo D´Onofrio tras el video en el que está cantando junto a hinchas que insultaban al club de Núñez, pero dijo que no le corresponde decir nada tras las opiniones de "los empleados de otros clubes" en referencia al técnico Marcelo Gallardo.





"Lo llamaré y le pediré las disculpas a él como presidente de la institución (por D Onofrio), después lo que puedan opinar o no los empleados de otros clubes (por Gallardo) a mí no me corresponde decir nada", aseveró.









"Me equivoqué porque, por más que es un ámbito privado en un lugar privado con 23 peñas de Boca europeas, me dejé llevar. Soy el presidente de la institución y tengo que cuidar todas las formas. No quiero crear ninguna polémica, por eso pido disculpas públicamente", indicó.





"Uno a aveces se deja llevar en el fragor en un lugar que se alquiló para recibir a toda las peñas que vinieron dese Europa. Me puse a cantar la canción y no cuidé las formas y reconozco que fue un error", expresó.





Al ser consultado acerca de Lionel Messi manifestó: "Subió a saludar y a traer unas camisetas para nuestros jugadores. Lo saludé, pero no hablamos nada de la Selección. Solo tengo palabras de agradecimiento y de admiración hacia él".





"Soy un convencido que detrás del gran jugador, el mejor que tenemos, hay un ser humano y toda una familia. Si toman la decisión de abandonar la Selección sabrán por qué es", dijo, tras lo cual habló de Diego Simeone.





En ese sentido señaló: "Ojalá en diciembre podamos convencer al "Cholo" Simeone para que venga a dirigir a Argentina. Alguna vez, Simeone me dijo que ya llegará su momento en la Selección. Ojalá cuando tengamos todo armado esté disponible como el resto".





Angelici añadió: "Yo me tengo que fijar lo que piensan y lo que hacen mis empleados de Boca. Repito, no me quiero justificar, tengo que cuidar las formas las 24 horas del día por más que haya sido un ámbito privado"."No estoy al tanto de un ofrecimiento a (Javier) Mascherano para que dirija la Selección, pero seguramente el técnico va a estar cerca de fin de año, cuando se conforme la comisión de selección. Cuando se apruebe todo en el Comité Ejecutivo, con la ronda los técnicos y jugadores que han pasado en estos últimos años", culminó.