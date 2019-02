Lorenzo y Batista ganaron el Grand Prix "Vendimia" de tenis de mesa

En el Campo de Deportes de la Universidad Nacional de Cuyo se disputó el Grand Prix "Vendimia" de tenis de mesa.

Primer evento oficial de la temporada donde participaron los mejores jugadores del país entre ellos doce sanrafaelinos.

En mayores el título (y sigue haciendo historia) quedó para Santiago Lorenzo que en la gran final superó al santafesino Damián Rajmil.

Además en la categoría Sub 23, Valentina Batista se consagró campeona derrotando en el partido decisivo a Candela Pérez (FETEMBA).

En Sub 11, Giuliana Pérez subió al tercer escalón del podio.

Idéntico panorama en Sub 13 con José Haddad y en Sub 15 con Franco Villarroel.

Vale señalar que el resto de la legión, que también cumplió una muy buena tarea, estuvo integrada por: Santino Caballero, Valentín Caballero, Juan Pablo Julián, Bautista Lombard, Jorge Luque y Agustín Quiles.

Párrafo aparte para la actuación de Ezequiel Pérez que con apenas 7 años de edad debutó a nivel nacional en la categoría Sub 9.

Campamento Nacional

A partir de hoy y hasta el 24 de este mes en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo ubicado en Capital Federal se llevará a cabo un Campamento para el desarrollo del tenis de mesa femenino.

El proyecto, que consiste básicamente en cuatro concentraciones de una semana cada una a lo largo del año 2019 y el seguimiento de las convocadas en sus clubes y/o provincias, busca la asistencia y el desarrollo del tenis de mesa.

La estructura base del proyecto contempla la participación de cuatro jugadoras sub 18, cuatro sub 15, cuatro sub 13 y cuatro o más jugadoras invitadas.

En esta primera convocatoria participarán: Muriel Rajmil (Santa Fe), Isabella Fragapane (Buenos Aires), Aldana González (Río Negro) y Valentina Parola (Santa Fe), entre las sub 18; Divina Ding (Buenos Aires), Naomi Mariño (Fetemba), Maitena Méndez (Salta) y Manuela Pereyra (Río Negro), sub 15.

También, según ranking sub 13: Candela Sanchi (Mendoza), Abril Iwasa (Fetemba), Tiziana Campos (Salta) y Magdalena Villalba (Formosa).

Como invitadas, y según el ranking de las tres categorías: Elea Hernández (San Rafael, Mendoza), Florencia Chirino (Mendoza), Guillermina Ríos (Mendoza), Abril Okuyama (Fetemba), Juliana Girotti (Mendoza), Camila Pérez (Buenos Aires), Yael Dozo (Salta), Fiorella Boccioni (Chaco), Giuliana Pérez (San Rafael, Mendoza), Sabrina Morán (Jujuy) y Abril Benites (Misiones).

Invitadas especiales: Camila Kaizoji (Chaco) y Daniela Zapatero (Jujuy).

Está previsto que se realicen entrenamientos de dobles turno, preparación física, charlas grupales, análisis de videos y reuniones técnicas, entre otras actividades.