Los All Blacks arrollaron a los Wallabies

Nueva Zelanda, vigente doble campeona del torneo y campeona del mundo, superó a Australia (38-13) en el partido inaugural del Rugby Championship, este sábado en el ANZ Stadium de Sídney.

Los neozelandeses anotaron seis tries para dar la vuelta a un resultado adverso al descanso (6-5). Australia habría llegado 6- 0 a la pausa de no ser por el try inaugural de Aaron Smith en el minuto 39.

De inicio los Wallabies monopolizaron el oval y llevaron a cabo una ocupación del terreno superior a la de sus rivales, más timoratos pero atentos en defensa.

Pero tras los primeros 40 minutos, a modo de calentamiento, los All Blacks pusieron en marcha su maquinaria para demostrar por qué han ganado el Rugby Championship en cinco ocasiones desde 2012 (Australia levantó el trofeo en 2015). Desde hace seis años, los neozelandeses sólo han perdido dos partidos de 33 en esta competición.

El único try de Australia fue obra del debutante Jack Maddocks, mientras que además de Smith, firmaron tries para los All Blacks Goodhue (44), Barrett (52), Retallick (63), y Naholo (74, 75).

Los All Blacks y los Wallabies volverán a enfrentarse el 25 de agosto en Auckland con la Bledisloe Cup en juego, una competición anual entre las dos potencias oceánicas que los australianos no conquistan desde 2002.

AFP-NA