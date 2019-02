Los interrogantes que quedan tras la confirmación de la muerte de Emiliano Sala

El goleador argentino había desaparecido el lunes 21 de enero cuando volaba a bordo del avión monomotor, tripulado por David Ibbotson, desde Nantes, Francia, rumbo hacia Cardiff, Gales. La aeronave se precipitó en el Canal de la Mancha por causas que aún se desconocen y el domingo pasado fue hallada sumergida a 63 metros de profundidad por el buque Morven, operado A-2-Sea, contratado de forma privada por la familia.





Detrás de la noticia, del dolor de su familia, amigos, colegas y allegados, subyacen cuatro interrogantes por resolverse.





1-¿Qué sucedió con el piloto David Ibbotson?

El vehículo submarino tripulado a distancia por el buque Geo Ocean III logró ayer extraer el cuerpo de Emiliano Sala que se hallaba atrapado en el Piper PA-46 Malibu en las profundidades del Canal de la Mancha. Pero dentro de la aeronave no se hallaban señales del otro ocupante de la misma: el piloto David Ibbotson. Además, la autoridades de la Air Accidents Investigation Branch (AAIB) no lograron llevar a la superficie el avión por cuestiones climáticas y dieron por finalizado el operativo. ¿Las imágenes tomadas por el ROV podrán ofrecer alguna precisión respecto de qué sucedió con Ibbotson?





2-¿Cuáles fueron las causas del accidente?

No son pocos los especialistas que advirtieron que el intento de cruzar el Canal de la Mancha con una avioneta monomotor de noche y con clima adverso resultó temerario. La investigación realizada por la Air Accidents Investigation Branch (AAIB) intentará dilucidar qué pasó con el Piper PA-46 Malibu para que terminase en el fondo del Canal de la Mancha. El avión había tenido su último contacto el lunes 21 de enero alrededor de las 20.30 (GMT) en las cercanías del faro de Casquets, ubicado a unos 50 kilómetros del lugar donde hallaron los restos los investigadores durante los últimos días. ¿Hubo negligencia del piloto, que había señalado que estaba "algo oxidado" con el tren de aterrizaje? ¿Falló la aeronave? ¿Cuánta influencia tuvieron las condiciones climáticas? Preguntas que necesitan una respuesta.





3-¿Quiénes son los responsables detrás de las causas del accidente?

El caso está envuelto en el misterio a raíz de diferentes puntos que no quedaron esclarecidos. El Cardiff le había ofrecido organizar su regreso de Francia a Gales en un vuelo comercial, pero el goleador optó por un avión privado. "Hablamos con el jugador y le preguntamos si quería que hiciéramos los arreglos para su vuelo, el cual, francamente, habría sido comercial. Se negó e hizo sus propios arreglos. No puedo decir quién organizó el vuelo, porque no lo sé en esta etapa, pero ciertamente no fue el Cardiff City", había declarado Mehmet Dalman, presidente de la entidad que milita en la Premier League.

El intermediario Willie Mckay fue el intermediario de la venta. Días más tarde, el futbolista Jack McKay dio a conocer los mensajes que intercambió con Sala durante los días previos al hecho en los que ajustaban detalles para tomar la aeronave monomotor privada. Su hermano, Mark McKay, es quien reconoció haber estado a cargo de la contratación del vuelo que llevó al atacante argentino que había firmado su millonaria transferencia al Cardiff. Sin embargo, ninguno de ellos dio a conocer de quién era propiedad la aeronave.

¿Por qué David Henderson, el habitual piloto de la aeronave, incluso llegó a pasar por migraciones junto a Emiliano Sala, pero finalmente le dejó su lugar a Ibbotson? ¿Ibbotson tenía licencia, un hecho que puso en duda el diario The Sun? ¿Estaba capacitado para un vuelo de tamaño riesgo? Si las condiciones climáticas no eran las adecuadas y conocía la ruta de la aeronave, ¿por qué la torre de control del aeropuerto Nantes Atlantique habilitó el despegue?





4-¿Cómo se definirá el conflicto entre Cardiff y el Nantes?

Días después de que se conociera la desaparición del avión, el elenco galés que había fichado al goleador argentino avisó que iba a "congelar" el pago de los más de USD 20 millones, hasta que no se determine por qué el Piper PA-46 Malibu se hundió en el Canal de la Mancha.

El miércoles, el Nantes, club que vendió a Sala, intimó a la institución de la Premier League para que cumpla con lo que se había comprometido. El conflicto continúa ya que en caso de que el Cardiff no cumpla con lo pactado, sufrirá graves consecuencias.

Si no abona, Cardiff se expone a sanciones que pueden alcanzar hasta la quita de puntos. La investigación de la Air Accidents Investigation Branch (AAIB) tendrá incidencia en la activación de los seguros.