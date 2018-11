El arquero de Boca Esteban Andrada volvió a las canchas este sábado ante Patronato y lo hizo con una correcta actuación, terminando con la valla invicta y algunas atajadas para el recuerdo.

Tras el encuentro, que finalizó con triunfo xeneize, el mendocino dialogó con la prensa: "Por suerte de vuelta a las canchas. Fueron dos meses duros, pero pude volver y se ganó que es importante", analizó el guardametas.

"Los médicos me decían que para este semestre no volvía, por suerte salió todo bien. Uno siempre quiere estar. Estoy contento, me sentí muy bien, el médico me dio tranquilidad", detalló Andrada, quien está en consideración de Barros Schelotto para atajar el sábado en la revancha ante River.

Foto: Prensa Boca Juniors