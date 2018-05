Los once del Tomba para jugar ante el Bicho

tomba1.jpg

tomba.jpg

tomba2.jpg

Luego de asegurarse su participación en la Copa Libertadores, Godoy Cruz , el objetivo que se propuso el cuerpo técnico y los jugadores, sueñan con poder ganar el torneo. Sería la frutilla del postre.El Tomba está a 3 puntos del líder, pero Boca tiene el partido postergado con Gimnasia y Esgrima en la Plata. El Xeneize recibe a Unión.Este jueves, el entrenador Diego Dabove confirmó el equipo que jugará el próximo sábado con Argentinos Juniors en la Paternal desde las 13.15.El único cambio con respecto a la formación que arrancó jugando contra San Martín de San Juan, será el ingreso de Leandro Lencinas por Victorio Ramis. El ex Talleres de Córdoba tiene una distensión en la pierna derecha y quedó descartado.El delantero Juan Fernando Garro no está en condiciones de retornar. Se sigue recuperando de una fascitis en el pie derecho y el propio DT dio a entender que es muy difícil que tampoco esté ante Tigre.La buena noticia es que el volante Jalil Elías entrenó con normalidad y no sintió molestias en el cuádriceps de la pierna derecha.En definitiva, este es el equipo que visitará al Bicho en el estadio Diego Armando Maradona:Luego del entrenamiento de este jueves, el plantel Bodeguero partirá en horas de la tardde rumbo a Buenos Aires, donde esperarán el antepenúltimo partido del campeonato.Fotos: Prensa Godoy Cruz