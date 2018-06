Los Pumas cayeron nuevamente frente a Gales

En una floja actuación, el seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, cayó frente a Gales por 30 a 12, en el segundo test match de la serie internacional de junio. El cotejo se desarrolló en el estadio Brigadier López del Club Atlético Colón , ante unos 26.000 espectadores y con el referato del sudafricano Jaco Peyper.





El comienzo fue favorable a los galeses, que fueron con toda su artillería, con mucha potencia y determinación. Argentina respondió bien, fue eficiente en defensa, y jugó muy concentrado. Fueron unos diez minutos iniciales muy intensos. Un avance peligroso de los visitantes, terminó con penal que le permitió a Rhys Patchell abrir el marcador. En la primera oportunidad ofensiva que Los Pumas tuvieron a su favor se volvieron con las manos vacías, ya que la defensa de los europeos funcionó bien, y hubo un prepuch en el scrum. A pesar de haber querido adquirir el protagonismo, no tuvo el dominio de la pelota, pero Gales era apenas un poco más.





Con la pelota en su poder, Gales fue siempre peligroso, Los Pumas respondieron con una infracción, y llegó el penal que logró convertir en tres puntos más el apertura Patchell. En esta acción quedó demostrado que el tema de los puntos de contacto volvió a ser un déficit de los conducidos por Daniel Hourcade. Los Pumas trabajaron bien en el lint out, pero tuvieron algunos inconvenientes en el traslado de la pelota. No consiguieron generar ritmo, no contaron con la pelota en su poder, y fue flojo en el relanzamiento del juego. El mismo, por momentos fue bastante lento y predecible. Faltó ser más fino en el lanzamiento, y cuando pasa a la siguiente fase.





Los Pumas Gales 2.jpg





La indisciplina fue un factor en contra determinante, por eso no sorprendió una nueva infracción de los argentinos , cometieron un penal en el scrum, pero el 10 británico falló en el envío a los postes, y la cosa quedó 6 a 0. Aparecieron los espacios, la visita encontró el hueco, y llegó el try de Josh Adams, a partir de un arresto individual. Una posible obstrucción, Argentina reclamó, llegó el TMO, y el árbitro lo convalidó. Gales puso el marcador 13 a 0.





Argentina parecía apagado, entraron en shock, incluso en jugadores que tienen un espíritu bien alto. El cambio de actitud no se notó, fue una prolongación de lo hecho en San Juan. Y la preocupación estaba a la vuelta de la esquina. Los dirigidos por Daniel Hourcade no encontraban el rumbo, muchas protestas hablaba a las claras del flojo momento del equipo.





En una de las pocas oportunidades que dispuso, el pick and go no fue de lo más eficiente, Gales reordenó la defensa, y logró evitar la caída del ingoal. Los Pumas buscaron reaccionar, pero los caminos no fueron los más acertados. Iban casi treinta minutos, las posibilidades en el campo contrario fueron muy pocas. La desconcentración se apoderó de Los Pumas, ni siquiera la defensa visitante fue la que frenó el avance argentino, sino que fueron por equivocaciones propias. Para Gales, que había sacado una mínima diferencia seguía siendo negocio. Los Pumas no lograron cambiar la imagen.





Los Pumas Gales 1.jpg





Los problemas ofensivos, también terminaron con puntos en contra. Llegó una nueva desconcentración de la defensa, fue off side del wing visitante, pero el diez Patchell aprovechó con el pié y dejó el marcador 16 a 0. La sacó barata el elenco anfitrión, a pesar de las dudas que dejaron la determinación del árbitro. El séptimo penal de los argentinos, terminó con tres puntos más para la visita que dejó el tablero 19 a 0.





Gales, sin hacer grandes cosas, sin forzándose demasiado, fue más eficiente. Tras la salida del penal de Gales, Ortega Desio arremetió, Argentina consiguió inercia, y en la última de la primera etapa, Bautista Delguy le dio la única alegría para Los Pumas. Fue una jugada brillante, primero el entrerriano, luego Landajo eficiente en la conducción, y la grieta que aprovechó el jugador formado en Pucará, el primero con la celeste y blanca. Que le daba esperanza para el complemento.





El complemento

Tras la salida, apenas un minuto, y llegó el octavo penal argentino, y el apertura Patchell, desde unos metros de atrás de la mitad de cancha logró estirar las diferencias, y dejar las cosas 22 a 5. Las diferencias en el contacto, fue claramente a favor de los europeos. Argentina no proponía variantes, cometió muchos errores, y Gales, lo supo aprovechar.





El equipo nacional intentó buscar por todos los frentes; con el maul, con la pelota viva, pero no hubo caso. A ello hay que sumarle que fue deficiente en el contacto, y que daba la sensación que la cuestión pasa por lo mental. En la semana se trabajó bien, pero no alcanza. El grupo está herido y sin dar respuestas. Los jugadores comenzaron a sentir el fastidio, porque el partido no salía del dominio de Gales.





Los Pumas Gales 3.jpg





Los Pumas acumulaban penales, nueve, contra dos de los visitantes. Y la diferencia se seguía estirando, porque Patchell estaba con puntería, y dejó las cosas 25 a 5. Hourcade movió el banco de suplentes, pero los problemas no tenían solución. La fallas en la defensa, no tenían forma de revertirse, Gales aprovechó el espacio, y por eso no extrañó el try concretado por el full back ante un rival superado anímicamente.





Gales no bajó los brazos nunca, no se relajó, fue eficiente en la defensa, y no dejaba jugar a Los Pumas. Le disputó todas las pelotas, sin darle respiro. Será seguramente una semana dura, pensando en el examen que se viene en Resistencia, con Escocia. Está claro que ante un rival de este calibre se puede perder, pero no en la forma que se lo hizo.





Síntesis

Los Pumas: Santiago García Botta, Agustín Creevy (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Martín Landajo y Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando, Bautista Delguy y Emiliano Boffelli. Entrenador: Daniel Hourcade. Ingresaron: Tomás Lezana, Julián Montoya, Matías Alemanno, Javier Díaz, Gonzálo Bertranou, Sebastián Cancelliere, Santiago Medrano, Santiago González Iglesias.





Gales:Tomas Francis, Ruan Elias y Rob Evans; Adam Berd y Cory Hill (capitán); Ellis Jenkins, James Davies y Ross Moriarty; Aled Davies y Rhys Patchell; George North, Owen Watkin, Scott Williams, Josh Adams y Hallam Amos. Entrenador: Warren Gatland. Ingresaron: Brandley Davies, Gareth Anscombe, Tom Williams, Samson Lee, Gareth Anscombe, Nick Smith y Tom Prydie.





Primer tiempo: 8´ penal Rhys Patchell, 15´ penal Rhys Patchell, 23´ try Josh Adams convertido por Rhys Patchell, 34´ penal penal Rhys Patchell, 38´ penal Rhys Patchell, 40´ try Bautista Delguy. Segundo tiempo: 1´ penal Rhys Patchell, 12´penal Rhys Patchell, 16´ try Hallam Amos, 43´ try Julián Montoya.