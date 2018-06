Por Juan Pablo García, enviado especial a San Juan.







Los Pumas quedaron en deuda con las más de 23.000 personas que fueron al estadio del Bicentenario de San Juan y perdieron 23 a 10 con Gales en el primer test match de la ventana internacional de junio.

Uno de los desafíos era dominar la lucha de forwards ante un pack galés de poca experiencia en el primer nivel y por ese camino se generó el primer penal de Nico Sánchez. Luego hubo dos ataques que se frustraron por penales en los reagrupamientos y como respuesta los galeses manejaron la pelota a pura continuidad para el try de James Davies.

Tardaron casi 20' Los Pumas en retomar el dominio y tras varios intentos, incluso con participación del TMO, el try no llegó por otro penal en ataque forzado por la buena defensa rival. Para colmo, el medio scrum Tom Williams quebró por la cola del line y George North apoyó el segundo try visitante.

Otro penal, convertido por Patchell, y un par de ataque más, frustrados por errores propios, sentenciaron un primer tiempo flojo del equipo argentino.

En el complemento Hourcade apostó por González Iglesias en lugar de Sánchez en el reinicio y Landajo por Bertranou a los 10', pero en el medio Patchell estiró la diferencia con otro penal y Matera tuvo que irse lesionado.

La defensa galesa fue impecable e hizo que Los Pumas pierdan la paciencia en ataque. De todos modos ambos equipos desperdiciaron chances de sumar puntos hasta los minutos finales cuando el debutante Medrano (los otros dos fueron Delguy y Díaz) llegó al ingoal pero el árbitro anuló la conquista a instancias del TMO.

El final fue con Los Pumas atacando y la gente alentando hasta que Lezana apoyó un try que al menos retribuyó en parte el aliento de un público que terminó aplaudiendo al buen equipo visitante.

